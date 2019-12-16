Зинаида Гречаный поздравила жителей Купчинь с наступающими праздниками

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Спикер Парламента Зинаида Гречаный приняла участие 15 декабря в праздничном концерте, посвящённом новогодним праздникам, который был организован на центральной площади города Купчинь Единецкого района.

В торжественной обстановке примар города и Зинаида Гречаный зажгли огни на праздничной ёлке в Новогоднем городке. Спикер передала поздравления от Парламента Республики Молдова и пожелала местным жителям добра и процветания в новом году.

В преддверии Нового года, Рождества Христова, позвольте мне, от имени парламента, пожелать вам здоровья, мира и счастья, и добра в каждом доме. Чтобы эти огоньки, которые зажгутся на городской новогодней ёлке, зажглись в каждом доме и в каждой семье. Желаю вам многих лет, удачи и счастья в каждой семье и для каждого лично. Поздравляю с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством! – пожелала Гречаный.