Зинаида Гречаный поздравила выпускников, учителей и родителей учащихся с “последним звонком” (ФОТО)

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Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный приняла сегодня, 31 мая, участие в традиционном “последнем звонке” в теоретическом лицее № 1 в городе Бричаны. Лидер ПСРМ поздравила, в первую очередь, выпускников с этим важным событием.

– Сегодня они прощаются со своей беззаботной школьной жизнью. Перед ними открывается дверь в мир огромных возможностей и, в то же время, большой ответственности за свой выбор. Я желаю всем выпускникам найти свое место в жизни, продолжать учиться всегда, потому что знания и умения помогают нам преодолевать трудности. Желаю вам любить жизнь, заботиться о своих близких, об окружающей среде, о своей стране. Ваше поколение будет формировать будущее нашей страны уже через несколько лет. Надеюсь, что вы будете достаточно мудрыми и сильными для того, чтобы сохранить мир и добиться процветания нашей родины, – отметила она.

От имени родителей Гречаный поздравила и всех учителей с завершением очередного учебного года.

– Мы очень благодарны за ваш труд, за огромные усилия, которые вы прилагаете для того, чтобы наши дети были трудолюбивыми, развитыми, понимающими, чтобы они могли справиться со всеми вызовами, которые им готовит взрослая жизнь. Желаю вам крепкого здоровья, терпения, мудрости и той отдачи, которой вы ждете от своих учеников, вкладывая в их развитие частичку самих себя! – подчеркнула лидер ПСРМ.

Вместе с тем, Зинаида Гречаный пожелала огромного терпения родителям, любви и взаимопонимания в семье.

– От той “погоды в доме”, которую вы создаете, зависит во многом и будущее ваших детей, а значит и наше общее будущее. Желаю вам поменьше огорчаться и больше радоваться успехам и достижениям ваших детей! – подытожила председатель Партии социалистов.