Зинаида Гречаный поздравила всех мужчин страны с Днем защитника Отечества

Зинаида Гречаный поздравила всех мужчин страны с Днем защитника Отечества

Этот праздник побуждает каждого из нас задуматься об ответственности, которую мы несём за Молдову, о необходимости отстаивать ее свободу и целостность, сохранять культурные традиции своего народа, отметила она. 

– Сильные духом и крепкие в вере люди, которые достижениями в воинском деле, экономике, науке, спорте и иных сферах жизни стремятся внести вклад в развитие родной страны, являются оплотом и защитой Родины. Именно поэтому одна из ключевых задач граждан Молдовы — патриотическое воспитание молодого поколения, утверждение в обществе высоких нравственных ценностей и уважительного отношения к истории и традициям, на которых основана молдавская государственность. Надеюсь, что наши совместные труды в этой важнейшей области принесут добрые плоды, – отметила она. 

В заключение Зинаида Гречаный пожелала мужчинам творческих успехов, счастья, благополучия и всего самого доброго.

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