Зинаида Гречаный поздравила Валентину Матвиенко с переизбранием на пост председателя Совета Федерации

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный направила поздравительное послание Валентине Матвиенко по случаю ее переизбрания на пост Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Ниже приводим текст без сокращений.

Уважаемая Валентина Ивановна,

Примите мои самые искренние поздравления по случаю переизбрания Вас на пост Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Итоги сегодняшнего голосования еще раз подтвердили единодушное признание Вашего авторитета как мудрого государственного деятеля и политика.

Уверена, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет и впредь содействовать дальнейшему развитию сотрудничества между законодательными органами наших государств, а также укреплению традиционно дружеского и открытого диалога между Российской Федерации и Республикой Молдова, включая расширение нашего взаимодействия в рамках Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

Пользуясь случаем, от всей души желаю Вам дальнейших успехов и неиссякаемой творческой энергии на Вашей ответственной должности, дальнейшего прогресса и благосостояния всему многонациональному народу Российской Федерации, а также прошу Вас принять, уважаемая Валентина Ивановна, уверения в моем высоком почтении.