Зинаида Гречаный поздравила учащихся, родителей и педагогов с Днём знаний

Председатель Партии социалистов выступила на своей странице в социальной сети с поздравительным посланием по случаю начала нового учебного года.

– Сегодня, в День знаний, десятки тысяч школьников и студентов начинают свой новый учебный год в Республике Молдова. Это начало очень важного этапа для всех нас – как для учеников, так и для людей старшего поколения, потому что именно в школе формируется новое поколение, которое, в свою очередь, будет формировать наше будущее, – отметила она.

Зинаида Гречаный пожелала учащимся приложить максимум усилий для получения качественных знаний и умений, которые в дальнейшем они смогут использовать в своей жизни. Она отметила, что подрастающему поколению предстоит заботиться не только о себе и своих близких, но и о своей стране.

– Любите свою страну, защищайте и развивайте её, чтобы мы все могли гордиться нашей Родиной. Желаю вам больших успехов, прекрасных достижений, неиссякаемого интереса к книгам, к получению новых знаний, – добавила председатель Партии социалистов.

Кроме этого, Зинаида Гречаный пожелала учителям и родителям крепкого здоровья, терпения и веры в лучшее будущее наших детей.