Зинаида Гречаный поздравила студентов с их праздником

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Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный поздравила молдавских студентов с их Международным днем и пожелала им здоровья, упорства, успехов в учебе и дальнейшей карьере, счастья в личной жизни.

– Вы молоды, изобретательны, многочисленны – мы полностью уверены в ваших силах и достижениях на благо Республики Молдова. И мы, парламентарии, заверяем вас, что ваш голос обязательно будет услышан, когда вы выступите с новаторскими предложениями и идеями, чтобы вместе мы могли построить процветающую страну, – отметила она.

Сегодня в высших учебных заведениях Республики Молдова обучаются более 60 тысяч молодых людей.