Зинаида Гречаный поздравила сотрудников Таможенной службы с профессиональным праздником

Зинаида Гречаный поздравила сотрудников Таможенной службы с профессиональным праздником

Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный поздравила сотрудников Таможенной службы с их профессиональным праздником – Днем таможенника.

Ниже публикуем текст послания без сокращений.

⁃ Искренне желаю Вам больших достижений и успехов в важной и ответственной деятельности, которую Вы выполняете в интересах граждан Республики Молдова, твердости в выполнении порученных задач, а также здоровья, счастья и радости для Вас и Ваших семей! Созданный вскоре после провозглашения независимости Республики Молдова, институт таможни стал неотъемлемым атрибутом государства и способствовал обеспечению и поддержанию экономической безопасности страны. И в дальнейшем экономический рост, укрепление верховенства закона и позиции нашей страны на международном уровне будут во многом зависеть от профессионализма, добросовестности и ответственности сотрудников таможенной службы. Уверена, что Вы оправдаете эти ожидания!

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