Зинаида Гречаный поздравила с Днем Гагаузии всех жителей автономии

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный от имени формирования и от себя лично поздравила всех гагаузов с Днем Гагаузии.

Глава ПСРМ отметила, что Гагаузская Автономия является сегодня одним из важнейших регионов республики.

– Во все годы независимости Республики Молдова жители Гагаузии вносили и вносят свой значительный вклад в развитие нашей страны, – отметила Гречаный.

Она пожелала всем жителям Гагаузии крепкого здоровья, благополучия, мира и процветания.