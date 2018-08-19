Зинаида Гречаный поздравила с Днем Гагаузии всех жителей автономии

Зинаида Гречаный поздравила с Днем Гагаузии всех жителей автономии

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный от имени формирования и от себя лично поздравила всех гагаузов с Днем Гагаузии.

Глава ПСРМ отметила, что Гагаузская Автономия является сегодня одним из важнейших регионов республики.

– Во все годы независимости Республики Молдова жители Гагаузии вносили и вносят свой значительный вклад в развитие нашей страны, – отметила Гречаный.

Она пожелала всем жителям Гагаузии крепкого здоровья, благополучия, мира и процветания.

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