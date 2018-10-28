Зинаида Гречаный поздравила молдавских автомобилистов с их профессиональным праздником

Председатель Партии социалистов выразила глубокую признательность тем, кто отдает свои силы, опыт и профессиональные знания для развития современной и безопасной дорожной инфраструктуры нашей страны, быстро и качественно осуществляет перевозки пассажиров и грузов.

– Желаю вам крепкого здоровья, удачи и возможности для реализации всех полезных начинаний! Пусть ваши поездки и путешествия по дорогам всегда будут безопасными и комфортными! – написала она на своей странице в соцсети.

Отметим, что День автомобилиста отмечается в Молдове, как и во многих странах постсоветского пространства, в последнее воскресенье октября.