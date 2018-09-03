Зинаида Гречаный поздравила Иона Друцэ с 90-летним юбилеем

Сегодня 90 лет отмечает классик нашей молдавской литературы Ион Друцэ.

Почти век прожил этот великий человек, перед его глазами прошли целые поколения, сменялись режимы, властители, а он по-прежнему повествует нам о нас самих.

– Только названия произведений Иона Друцэ могут рассказать о нашей жизни больше, чем многие тома истории: «Листья грусти», «Бремя нашей доброты», «Птицы нашей молодости», «Святая святых», «Возвращение на круги своя», «Именем земли и солнца», «Обретение» и другие, – отметила глава Партии социалистов в своем поздравлении писателю.

По словам Гречаный, мудрыми являются его высказывания о языке, о праве каждого человека на выбор, о родине. С высоты своих лет он предостерегает нас от резких шагов, которые могут иметь непоправимые последствия.

– Я желаю Иону Пантелеевичу крепкого здоровья и благополучия. Знаю, что он в курсе всех событий, которые происходят здесь, в Молдове. И очень хочется, чтобы вести с родины давали ему дополнительный стимул к жизни, чтобы они радовали и поддерживали его. С днем рождения! – написала Гречаный.