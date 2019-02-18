Зинаида Гречаный поздравила Игоря Додона с днем рождения

Зинаида Гречаный поздравила Игоря Додона с днем рождения

Председатель Партии социалистов с огромным удовольствием поздравила сегодня с днем рождения Президента Республики Молдова Игоря Додона и искренне пожелала ему здоровья и благополучия, счастья, мира в душе и в доме.

– Отметила, что настойчивость, которую господин президент проявляет в своей деятельности, огромный энтузиазм и неограниченная самоотверженность заслуживают уважения и восхищения как со стороны Партии социалистов Республики Молдова, так и всех граждан Молдовы. Мы особенно ценим деятельность Игоря Додона в качестве Президента Республики Молдова, его постоянную борьбу за защиту главных ценностей молдавского народа, за повышение престижа Молдовы и продвижение ее интересов в мире. Замечательные результаты в повседневной деятельности свидетельствуют о качествах, которые со всей полнотой характеризуют Игоря Додона – о выдающемся организаторском таланте, профессионализме, принципиальности и человечности, – подчеркнула она. 

Зинаида Гречаный пожелала Игорю Додону реализации планов и великих свершений и заверила в том, что мы обеспечим ему всю необходимую поддержку для развития и процветания нашей страны.

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