Зинаида Гречаный поздравила граждан Молдовы с Национальным днем родного языка

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный поздравляю всех граждан нашей страны с Национальным днем родного языка.

Гречаный отметила, что это очень важный для нас праздник, который напоминает нам о древней истории Молдовы и нашего родного молдавского языка.

– Подавляющее большинство граждан Республики Молдова считают государственным и своим родным языком – молдавский язык. Наш язык – это наша гордость, он первооснова нашей идентичности и нашего восприятия мира. Мы должны хранить свой язык и развивать его, передавая из поколения в поколение как великое сокровище, – подчеркнула она.

Гречаный также отметила, что, так как Молдова – многонациональная страна, и в ней проживают представители других народов, разговаривающих на своих родных языках, то это и их праздник родного языка.

– Поздравляю всех граждан нашей страны, независимо от национальности, с праздником родного языка! – сказала она.