Зинаида Гречаный посетила предприятие по переработке овощей в Бричанском районе (ФОТО)

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В рамках рабочего визита в Бричанский район председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный посетила предприятие по переработке овощей “Arman-Plant” SRL в селе Коржеуцы. Об этом на своей странице в социальной сети написала спикер парламента.

Зинаида Гречаный ознакомилась с работой сортировочной линии, ей рассказали о производственных, экспортных мощностях предприятия и поставках на внутренний рынок, о трудностях ведения бизнеса. Руководители компании отметили, что благодаря передовым технологиям, способности к адаптации, предприятие смогло заявить о себе на зарубежных рынках, в частности, в Российской Федерации.

В рамках встречи Гречаный рассказала о мерах, принятых на законодательном уровне для поддержки местного производителя, а также о новых инициативах в этой области, которые будут обсуждаться на весенней сессии парламента. В частности, спикер парламента отметила законодательную инициативу по обеспечению внутреннего рынка потребления отечественной продукцией на 50%. Представители компании приветствовали это намерение, отметив, что это станет значительной поддержкой для местных компаний.

Спикер парламента провела встречу с сотрудниками компании, которая предложила стабильные рабочие места жителям не только Коржеуц, но и соседних населенных пунктов.