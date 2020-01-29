Зинаида Гречаный посетила Бричанскую районную больницу

0

В рамках рабочего визита в Бричаны председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный встретилась с сотрудниками районной больницы. На встрече был обсужден ряд актуальных вопросов, в частности были рассмотрены возможности мотивации молодых специалистов к устройству на работу в больницу.

Председатель парламента сообщила о последних инициативах по улучшению ситуации в этой области, в частности, о намерении оснастить медицинские учреждения новым оборудованием, чтобы облегчить предоставление специализированных медицинских услуг и повысить удовлетворенность пациентов их качеством, сообщает пресс-центр ПСРМ.

– Важно, чтобы каждый из нас осознавал свою полную ответственность и ожидания граждан, защищал интересы учреждения, которое представляет, района, частью которого является, страны в целом, – сказала Зинаида Гречаный.

Председатель парламента посетила отделения Бричанской районной больницы, пообщалась с их сотрудниками и пациентами.