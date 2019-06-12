Зинаида Гречаный поприветствовала на заседании парламента сотрудников МВД, открыто вставших на сторону новой власти

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Председатель парламента начала сегодняшнее заседание с приветствия сотрудников МВД, которые не побоялись и открыто встали на сторону новой власти. Депутаты поаплодировали этим полицейским стоя, после чего министр внутренних дел поименно представил этих героев.

– Вы присягали на верность Родине и давали клятву не политической партии, а народу, – сказала Зинаида Гречаный, выразив слова благодарности этим представителям МВД, не побоявшимся пойти против режима.

Зинаида Гречаный также обратилась ко всем сотрудникам государственным органов, призвав их соблюдать закон и заверив, что никто их них не будет уволен новой властью.

Напомним, в эти минуты проходит заседание законодательного органа.