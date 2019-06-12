Зинаида Гречаный поприветствовала на заседании парламента сотрудников МВД, открыто вставших на сторону новой власти

Зинаида Гречаный поприветствовала на заседании парламента сотрудников МВД, открыто вставших на сторону новой власти

Председатель парламента начала сегодняшнее заседание с приветствия сотрудников МВД, которые не побоялись и открыто встали на сторону новой власти. Депутаты поаплодировали этим полицейским стоя, после чего министр внутренних дел поименно представил этих героев. 

– Вы присягали на верность Родине и давали клятву не политической партии, а народу, – сказала Зинаида Гречаный, выразив слова благодарности этим представителям МВД, не побоявшимся пойти против режима. 

Зинаида Гречаный также обратилась ко всем сотрудникам государственным органов, призвав их соблюдать закон и заверив, что никто их них не будет уволен новой властью.

Напомним, в эти минуты проходит заседание законодательного органа.

 

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