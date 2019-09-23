Зинаида Гречаный получила приглашение совершить официальный визит в Кыргызстан (ФОТО)

Зинаида Гречаный получила приглашение совершить официальный визит в Кыргызстан (ФОТО)

Спикер Парламента РМ встретилась сегодня на “полях” Форума председателей парламентов стран Евразии с Дастанбеком Джумабековым, председателем Верховного Совета Киргизской Республики.

В ходе обсуждения стороны отметили положительную динамику сотрудничества между двумя странами, особенно в рамках СНГ. В то же время было обращено внимание на необходимость увеличения объема торговли и активизации сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.

Зинаида Гречаный и ее собеседник обменялись информацией о законодательной практике и высказались о необходимости дальнейшего диалога. В заключение беседы председатель Верховного Совета Кыргызской Республики пригласил молдавского спикера посетить Кыргызстан с официальным визитом.

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