Зинаида Гречаный получила юбилейную медаль Республики Беларусь

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова Сергеем Чичуком и группой официальных лиц этой страны, которые в настоящее время находятся с визитом в нашей стране. Во время встречи Зинаиде Гречаный была вручена юбилейная медаль “75 лет со дня освобождения Республики Беларусь от фашистской оккупации”.

Юбилейная медаль также была вручена заместителю спикера парламента Иону Чебану, председателю и депутатам парламентской фракции ПСРМ Владу Батрынче, Григоре Новаку и Василе Боля.

Зинаида Гречаный поблагодарила гостей за участие в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Молдовы от фашистской оккупации, которые проходят в эти дни по всей территории республики. В ходе беседы стороны также обсудили вопросы активизации двусторонних межпарламентских связей, в частности, групп дружбы между двумя законодательными органами.