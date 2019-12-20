Зинаида Гречаный подвела итоги деятельности парламента в 2019 году (ВИДЕО)

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Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный подвела итоги деятельности Парламента РМ в 2019 году на последнем заседании осенне-зимней сессии. Она отметила, что это был год, полный событий, перемен и достижений.

– Мы были свидетелями падения авторитарного режима, построенного под одного человека и его интересы, мы прошли через создание уникального парламентского большинства, в котором политические силы с различными взглядами объединились, чтобы гарантировать стабильность внешнюю и внутреннюю, мы стали свидетелями падения правительства, созданного личными амбициями или страхом не добиться обещанных результатов, а также назначения руководителя-технократа, который имел мужество взять на себя ответственность перед гражданами за реализацию реформ и столь необходимой политики государства в чрезвычайно сложный период, – сказала Зинаида Гречаный.

Председатель парламента подчеркнула, что она всегда открыта для диалога со всеми политиками, независимо от того, какое политическое формирование они представляют.

– Мы должны определить те точки соприкосновения, которые нас объединяют. Потому что, только объединившись, мы станем государством успеха, сильным и уважаемым всеми внешними партнерами, – добавила она.

Спикер обратила внимание на то, что такие точки соприкосновения уже были найдены на прошедшей сессии.

– Мы продемонстрировали во время голосования за социальные проекты, предложенные президентом страны Игорем Додоном, что можем игнорировать политическую конкуренцию и можем сделать выбор на благо народа, – сказала Зинаида Гречаный.

Председатель парламента отметила, что, несмотря на относительно короткий промежуток рабочего времени, парламент принял 173 законодательных акта, из них 73 закона и 100 решений,. В парламенте зарегистрировано 286 законопроектов, авторы которых: правительство – 43, Президент РМ – 12, ПСРМ – 50, ПДС – 70, ДА – 26, ДПМ-21, независимые депутаты – 1, другие авторы (группа депутатов) – 59. Постоянные комиссии подготовили и представили 257 докладов и отчетов, 604 заключения. Депутаты представили 236 поправок в проекты законодательных актов. Было проведено 31 пленарное заседание и 204 заседания постоянных комиссий. По статье парламентского контроля отмечено 37 – вопросов и запросов, 29 – отчетов о деятельности и отчетов, представляемых центральными специализированными органами государственного управления, а также парламентом. Были сформированы комиссии по расследованию, из которых две представили отчеты.

Зинаида Гречаный отметила также необходимость эффективного сотрудничества между парламентом и правительством.

– Я рада, что сегодня у нас есть такое понимание с исполнительной властью во главе с премьер-министром Ионом Кику. Он профессионал и у него сильная команда, которая обязательно добьется ожидаемых результатов, – сказала она.

Спикер обратила внимание на то, что продвижение сбалансированной внешней политики в интересах нашей страны и нашего народа показывает ее эффективность.

– У нас хороший диалог со всеми внешними партнерами, у нас есть гарантии поддержки Республики Молдова, как с Востока, так и с Запада. Только такой подход вызовет уважение и доверие к нашей стране на международном уровне, – добавила она.

В заключение Зинаида Гречаный поблагодарила всех депутатов за активную работу в течение года и пожелала накануне праздников света в душе, спокойствия и благополучия в семье, здоровья и прекрасных свершений.

– Помните, что граждане Республики Молдова возлагают большие надежды на каждого из нас, давайте внесем свой вклад в выполнение их пожеланий, – подчеркнула спикер.