Зинаида Гречаный почтила память погибших в годы ВОВ

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Председатель парламента Зинаида Гречаный возложила сегодня цветы на Мемориале воинской славы «Вечность» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Гречаный поблагодарила ветеранов за их подвиг, отметив, что именно у них следует учиться патриотизму, чести и храбрости. Спикер также выразила благодарность молодым людям за то, что они не забывают историю и каждый год приходят на мемориал почтить память погибших.

Напомним, сегодня в Молдове отмечается День памяти и скорби.