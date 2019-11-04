Зинаида Гречаный поблагодарила граждан за участие в выборах и поддержку, оказанную ПСРМ

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Председатель формирования благодарит всех граждан Республики Молдова, всех избирателей, которые участвовали накануне во втором туре выборов, и особенно – всю команду Партии социалистов, которая проделала огромную работу и добилась впечатляющих результатов.

Согласно предварительным данным, во втором туре ПСРМ одержала победу еще примерно в 82-83 селах, в 4 районных центрах, однако самой “громкой” была победа кандидата Партии социалистов в столице. Гречаный поздравила с этим Иона Чебана.

– Иначе и быть не могло. Мы были уверены в этой победе. Ион Чебан прекрасно знает, как ходить из дома в дом, как разговаривать с каждым гражданином, как дойти до каждого учреждения, до каждого предприятия. И самое главное, – это единственный человек, который знает, что делать на следующий день в Кишиневе, этому ему не надо учиться. Желаю ему успехов! – отметила она.