Зинаида Гречаный обсудила возможности расширения экономического сотрудничества с послом Беларуси

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Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Молдове Сергеем Чичуком.

На встрече обсуждались возможности расширения сотрудничества между нашими странами, особенно в торгово-экономической сфере. В частности, будет сформулирован перечень предложений по двусторонним инвестиционным проектам в агропромышленном комплексе, в сфере сборки спецтехники, а также в области охраны окружающей среды и здоровья. Предложения будут рассмотрены в парламентских группах дружбы, в совместной правительственной комиссии, напрямую между экономическими агентами.

Зинаида Гречаный выразила уверенность в успешной реализации запущенных инициатив.

– Республика Беларусь всегда была открытым партнером Республики Молдова, мы будем рады продолжить наше хорошее сотрудничество, – сказал председатель парламента.

Сергей Чичук передал спикеру Зинаиде Гречаный приглашение Председателя Национального собрания Республики Беларусь Владимира Андрейченко совершить официальный визит в Беларусь.