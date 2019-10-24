Зинаида Гречаный обсудила важные вопросы с председателем ЕСПЧ (ФОТО)

Зинаида Гречаный обсудила важные вопросы с председателем ЕСПЧ (ФОТО)

Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Председателем Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Линос-Александром Сицилианосом на “полях” Европейской конференции председателей парламентов в Страсбурге.

Во время беседы с главой ЕСПЧ Зинаида Гречаный отметила, что Республика Молдова концентрирует свои усилия на совершенствовании системы национальных инструментов правовой защиты и реализации Европейской конвенции о правах человека. Она также подчеркнула, что Республика Молдова открыта для полного исполнения решений ЕСПЧ и применения принципа взаимоподдержки.

Во время беседы стороны затронули также темы увеличения независимости и эффективности судебной системы, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, борьбы с жестоким обращением и безнаказанностью, мер по укреплению доверия между двумя берегами Днестра, а также улучшения условий содержания под стражей.

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