Зинаида Гречаный обсудила ряд важных вопросов с послом США

Председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный встретилась 12 февраля с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки Джеймсом Петтитом.

Во время встречи стороны обсудили общественно-политическую ситуацию в Республике Молдова, а также состояние молдо-американских отношений, сообщает пресс-служба формирования. В частности, были рассмотрены ход реформы центральных органов власти в Молдове, ситуация вокруг принятия парламентским большинством закона о борьбе с так называемой «российской пропагандой», поддержанная социалистами инициатива Президента Республики Молдова Игоря Додона о переходе к президентской форме правления.

Отдельно на встрече было уделено внимание проведению судебной реформы. Собеседники отметили необходимость деполитизировать молдавскую юстицию с тем, чтобы очистить ее от политического влияния и создать условия для реализации действительных, а не мнимых преобразований в этой сфере.

Во время беседы стороны затронули и вопрос проведения парламентских выборов в республике, которые запланированы на осень текущего года. Председатель ПСРМ и посол США однозначно выступили за максимально объективные, свободные выборы, во время которых должно быть исключено влияние административного ресурса.

В заключение стороны высказались за реальное движение Республики Молдова в сторону демократии и создание условий для развития страны и процветания ее народа.