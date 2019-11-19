Зинаида Гречаный обсудила актуальные вопросы сотрудничества с послом Румынии в РМ (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Республике Молдова Даниэлом Ионицэ.

Собеседники отметили комплексный характер и позитивную динамику сотрудничества между Республикой Молдова и Румынией, в том числе очень хорошие результаты торговых отношений. Зинаида Гречаный и Даниэл Ионицэ сошлись во мнении о важности расширения проектов сотрудничества по всем направлениям.

– В контексте политической ситуации в нашей стране проинформировала румынского дипломата о твердом намерении молдавских властей продвигать реальные реформы с долгосрочным эффектом. В частности, отметила, что необходимо срочно провести реформу системы правосудия, которая будет осуществляться прозрачно, в процессе консультаций с гражданским обществом и в тесной координации с Венецианской комиссией. Подтвердила решимость властей продолжать реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС, а также других соглашений с внешними партнерами, подписанных Республикой Молдова, – отметила спикер на своей странице в соцсети.