Зинаида Гречаный обсудила актуальные вопросы сотрудничества с послом Польши в Молдове (ФОТО)

Зинаида Гречаный обсудила актуальные вопросы сотрудничества с послом Польши в Молдове (ФОТО)

Зинаида Гречаный провела сегодня встречу с послом Польши в Молдове Бартоломеем Зданюком. Собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между странами и наметили возможности его дальнейшего укрепления.

– Считаю, что парламентские группы дружбы и Парламентское собрание Молдовы и Польши могут способствовать значительному укреплению дружеских связей между нашими странами и народами. Отдельно поблагодарила за поддержку польской диаспоры в Молдове, которая бережно хранит культуру и традиции польского народа на молдавской земле, – написала спикер на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы. 

В заключение беседы она пожелала послу Польши, его семье и всему польскому народу светлых праздников и счастливого Нового года.

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