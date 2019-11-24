Зинаида Гречаный: Обработка земли – это искусство, которое наш народ культивировал веками!

Председатель Парламента РМ поздравила работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником и пожелала им здоровья, хорошей погоды и богатых урожаев.

Обработка земли – это искусство, которое наш народ культивировал веками, отметила она.

– Поблагодарила работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за преданность делу, продолжение традиций наших предков, невзирая на вызовы, с которыми сталкивается эта важная отрасль экономики. Заверила их в том, что Парламент РМ предпримет все необходимые меры, чтобы у работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности были условия не только для работы, но и для того, чтобы плоды их труда приносили доход, – подчеркнула спикер на своей странице в соцсети.