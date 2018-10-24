Зинаида Гречаный: Обещание ДПМ повысить зарплаты бюджетникам носит предвыборный характер (ВИДЕО)

Обещание повысить зарплаты бюджетникам, сделанное на этой неделе правящей Демократической партией, носит откровенно предвыборный характер. Об этом заявила председатель Партии социалистов, глава парламентской фракции ПСРМ, бывший министр финансов, экс-премьер-министр Зинаида Гречаный в эфире “Радио Спутник Молдова” 23 октября.

– Прежде всего, странно то, что с законопроектом об увеличении зарплат выходит правящая политическая партия, а не правительство, и объявляет об этом лидер партии, который не имеет никакой государственной должности, — сказала Зинаида Гречаный.

По словам экс-премьера Молдовы, ситуация, когда правящая сегодня партия решает вопросы, входящие в компетенцию правительства, случается уже не в первый раз. Это свидетельствует лишь о том, что действующий кабмин не состоит из профессионалов, которые знают, что делать, — поэтому их должен кто-то вести за собой, управлять ими, подчеркнула она.

– Политики должны лишь одобрить или отклонить предложения правительства, проголосовать за или против. А профессиональное правительство должно выполнять свою работу, – добавила лидер ПСРМ.

Гречаный также отметила, что расценивает обещание политиков поднять зарплаты бюджетникам как абсолютно предвыборное, тем более что неизвестна его стоимость. Она обратила внимание на то, правительство должно было прийти до 1 октября с проектом закона о государственном бюджете на следующий год, но не представило этот законопроект.

– Поскольку предвыборные обещания не имеют бюджетной поддержки, правящая власть идет по другому пути: не представляет проект бюджета-2019 в парламент, затягивает с этой процедурой, потом или правительство берет на себя ответственность перед парламентом, или в следующий год Молдова вновь входит без бюджета, а его исполнение в начале года проходит по бюджету нынешнего года, что неправильно, — сказала Зинаида Гречаный.

Бывший министр финансов обратила внимание, что за последние девять лет правительство ни разу не представило проект бюджета на следующий год вовремя. Она отметила, что, судя по заявлениям демократов, повышение зарплат намечено с 1 декабря, а значит выплачиваться зарплаты будут уже в январе следующего года. Но бюджета еще нет. Поэтому непонятно, за счет каких источников будет обеспечиваться это повышение.

Тем не менее, председатель ПСРМ и глава парламентской фракции ПСРМ сказала, что социалисты поддержат проект любого увеличения зарплат в парламенте, поскольку речь идет о повышении благосостояния граждан Республики Молдова. ПСРМ неоднократно выступала за повышение зарплат не только бюджетникам, но и другим категориям, однако такие решения должны приниматься при наличии ясных источников финансирования.