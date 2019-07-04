Зинаида Гречаный направила поздравления по случаю Дня независимости США

Зинаида Гречаный направила поздравления по случаю Дня независимости США

Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаный направила самые искренние и сердечные поздравления в адрес Председателя Сената Конгресса Соединенных Штатов Америки, вице-президента США Майка Пенса, Председателя Палаты представителей Конгресса США, вице-президента США Нэнси Пелоси и всего американского народа по случаю национального праздника Соединенных Штатов – Дня независимости, пожелав мира и процветания.

Молдавский спикер выразила желание продолжать и углублять существующие отношения дружбы и сотрудничества между двумя государствами, в том числе на парламентском уровне.

– Отметила прагматичный и продуктивный характер молдавско-американского диалога и выразила твердое убеждение в том, что двусторонние отношения между нашими странами, основанные на взаимном доверии и хорошем взаимопонимании, будут иметь новые перспективы развития, – написала она на своей странице в соцсети. 

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