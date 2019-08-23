Зинаида Гречаный: Мы не должны воспринимать Россию только как рынок сбыта наших товаров. Нас связывает многовековая история (ВИДЕО)

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Стратегическое партнёрство с Россией очень необходимо Молдове. Об этом заявила председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный в интервью “НТВ-Молдова”.

Она подчеркнула, что стратегическое партнёрство с Россией абсолютно необходимо Республике Молдова во всех областях и, в первую очередь, в торговле.

– Самое главное – нам нужно восстановить товарооборот, экспорт молдавских товаров на российский рынок. В этом направлении уже сделаны конкретные шаги, работает Роспотребнадзор, который проинспектировал несколько наших предприятий, они будут иметь право экспортировать на российский рынок. А в дальнейшем это должно быть беспрепятственно абсолютно для всех наших производителей. Молдавские товары ждут на российском рынке, – сказала спикер.

При этом Зинаида Гречаный отметила, что не нужно Россию воспринимать только, как рынок сбыта молдавских товаров, так как наши народы связывает многовековая история.

– Отказываться от дружбы между нашими народами никакому политику даже в голову не должно приходить – я говорю о той дорожке, которую проторил простой народ, – сказала председатель парламента.

По словам Зинаиды Гречаный, стратегическое сотрудничество между нашими странами должно активно развиваться также и в гуманитарной сфере: в образовании и медицине.

– Почему бы нам не воспользоваться теми возможностями, которые есть? Сейчас как раз тот самый политический момент, когда главные международные игроки: Евросоюз, Россия, США – нашли точку соприкосновения именно в Молдове. Почему бы этим не воспользоваться? – подытожила Зинаида Гречаный.