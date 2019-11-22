Зинаида Гречаный: Молдова заинтересована в более активной работе в рамках СНГ и ЕАЭС (ВИДЕО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный от имени законодательного органа нашей страны выступила на 50-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. В своей речи спикер особо подчеркнула: после прихода новой власти политическая позиция руководства Республики Молдова приняла новый угол обзора, одним из главных элементов которого стала линия взвешенной внешней политики, нейтрального военно-политического статуса, а также открытости всем международным партнёрам.

– С этой трибуны уже давно не выступал глава высшего законодательного органа Молдовы, так как некоторые политики, представляли однобокие интересы. Содружество Независимых Государств является одним из наиболее долговременных и наиболее успешных интеграционных проектов на постсоветском пространстве. Содружество объединяет страны, связанные долгими годами общей истории, обладающие общими интересами в экономической, политической, культурной, гуманитарной и иных сферах. Вопреки всем пессимистическим прогнозам, Содружество Независимых Государств продолжает существовать и планомерно развиваться. К большому сожалению, прежнее руководство парламента и правительства нашей страны не уделяло должного внимания взаимодействию с нашими партнёрами в рамках СНГ. Прежняя власть в Молдове фактически блокировала и саботировала участие нашей страны в этом объединении. Эти безответственные действия нанесли значительный ущерб международному престижу Республики Молдова, сыграли отрицательную роль в двусторонних отношениях нашей страны с партнёрами, входящими в СНГ, – отметила она.

Спикер подчеркнула, что ситуация заметно улучшилась в течение последних месяцев, когда у парламента нашей страны появилось новое руководство.

– Мы чётко объявили: Республика Молдова возвращается к полноценному и полноправному участию в Содружестве Независимых Государств на межпарламентском уровне. В то же время прошлые правительства страны по-прежнему, без каких-либо серьёзных оснований, продолжали бойкотировать деятельность Молдовы в рамках Содружества. 14 ноября парламент Молдовы назначил новое правительство, под руководством Иона Кику. Это беспартийное правительство профессионалов и прагматиков, для которого на первом месте будет решение насущных интересов страны, а не амбиции той или иной политической партии или торжество того или иного геополитического вектора. С этого момента Молдова возвращается к взаимодействию в рамках СНГ в том числе и на межправительственном уровне, – заявила Зинаида Гречаный.

Председатель парламента выделила тот факт, что Республика Молдова является страной с уникальным местоположением, которое позволяет нам поддерживать взаимовыгодные связи со многими государствами, как на востоке, так и на западе, выступая в роли своеобразного связующего моста. После прихода новой власти политическая позиция руководства Республики Молдова приняла новый угол обзора, одним из главных элементов которого стала линия взвешенной внешней политики, нейтрального военно-политического статуса, а также открытости всем международным партнёрам, сказала она.

– Хочу особо отметить, что Республика Молдова входит в две крупные экономические зоны свободной торговли: Европейского союза и Союза Независимых государств. Именно это превращает нашу страну в выгодного торгового партнера для всех государств, входящих в оба экономических блока, и формирует реальные условия для углубления международных интеграционных процессов. Наша страна может многое предложить в первую очередь зарубежным инвесторам, тем более, что законодательство Республики Молдова – одно из наиболее благоприятных для экономической деятельности. Особые отношения с Европейским союзом в рамках Договора об ассоциации и свободной торговле открывают инвесторам из СНГ уникальные возможности доступа на огромный рынок ЕС. А тот факт, что все ветви власти синхронизировались и работают в унисон, предполагает особое внимание и гарантии всем инвестиционным проектам. Защита инвестиций, предсказуемость и открытость нового правительства – это то, что Молдова сегодня готова предложить нашим зарубежным партнерам, нашим друзьям в рамках СНГ, – заявила она.

Спикер также рассказала, что благодаря сплоченной работе президента Игоря Додона и премьер-министра Иона Кику, в кратчайшие сроки были приняты меры по реформированию внутренних и внешних процессов, придав новый импульс развитию Молдовы. Таким образом наше государство вернулось в русло предсказуемой прагматичной политики, направленной на достижение эффективных результатов.

– Республика Молдова заинтересована в более активной работе в рамках Содружества, а также Евразийского экономического союза, где Молдова получила статус наблюдателя в 2018 году. Мы видим большой потенциал в развитии внутренних производственных кооперационных, технологических связей, в реализации совместных проектов стран СНГ в разных сферах. Сегодня в Молдове есть полноценная политическая воля и готовность двигаться в этом направлении, сохраняя приверженность и обязательства по всем международным соглашениям, принятым нашей страной ранее. Республика Молдова придерживается продолжения отношений, основанных на доверии и взаимопонимании, и тогда все вместе мы сможем сделать намного больше, чем порознь! – подытожила Зинаида Гречаный.