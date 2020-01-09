Зинаида Гречаный: Молдова углубит сотрудничество с ЕАЭС

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2019 год придал новый импульс российско-молдавским отношениям: стороны заключили крупные энергетические и экономические соглашения. Новые правительство и парламент страны заговорили о предметном интересе к участию в евразийской интеграции, в частности, официально заявлено намерение Молдовы стать членом Евразийского банка развития, а также активизировать участие в работе Евразийского экономического союза. В то же время, Кишинев, не отказываясь от партнерских отношений с Евросоюзом, находится в процессе оценки эффективности тесных экономических связей с Брюсселем. Нюансы стратегической перспективы взаимодействия Молдовы с ЕАЭС и ЕС, а также возможность вступления в одно из интеграционных объединений в эксклюзивном интервью «Евразия.Эксперт» проанализировала Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный.

– Зинаида Петровна, по итогам формирования структур власти после парламентских выборов в 2019 году Вы подчеркнули, что «все международные соглашения, подписанные Республикой Молдова до настоящего времени, останутся в силе и все наши обязательства, предусмотренные данными соглашениями, будут выполнены». В том числе Вы упомянули Соглашение о статусе наблюдателя Республики Молдова в Евразийском экономическом союзе. Какие шаги в настоящее время предприняла Молдова для реализации соглашения с ЕАЭС, и какие планирует предпринять?

– Получение Республикой Молдова статуса страны-наблюдателя при ЕАЭС не надо рассматривать как отдельное обособленное событие. Этот факт свидетельствует о намерении углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество с этим интеграционным образованием.

После приобретения статуса наблюдателя в 2017 году Республика Молдова, и это признается всеми, стала более активным участником практически всех мероприятий Евразийского экономического союза – на уровне глав государств, бизнес-сообществ, экспертов, а сейчас, после формирования пропрезидентского правительства – и на уровне кабинета министров.

Вместе с тем, такой акцент на восточном направлении не противоречит идее Президента Республики Молдова о проведении взвешенной внешней и в том числе внешнеэкономической политики. Молдова намерена углублять взаимовыгодное сотрудничество и с Западом.

Особое внимание к интенсификации сотрудничества с Евразийским союзом, прежде всего с Российской Федерацией, вызвано тем, что в последние годы, особенно в 2015-2018 годах, это направление было максимально свернуто. Россия была исключена из числа стратегических партнеров Молдовы в январе 2015 года, что не соответствует интересам нашего государства. Сейчас мы фактически возвращаемся к исходным позициям, как минимум к двухвекторному развитию Молдовы.

– Насколько выгодно для Молдовы углубление сотрудничества с ЕАЭС? Вслед за статусом наблюдателя какой формат сотрудничества для республики может оказаться более целесообразным – зона свободной торговли, или полноправное членство в союзе?

– Молдова сейчас обладает исключительным инвестиционным преимуществом – наша страна является членом двух зон свободной торговли. В том числе с Европейским союзом и с Содружеством независимых государств, пять государств которого формируют ЕАЭС.

Таким образом, у нас уже есть зона свободной торговли с этими государствами. Мы хотим получить снятие ограничений по движению товаров, услуг, капитала и рабочей силы, которых нет у стран-членов ЕАЭС, но есть у третьих государств на территории экономического союза.

– Европейский союз ревностно относится к развитию связей стран Восточной Европы с Евразийским экономическим союзом. В частности, жесткой критике европейских партнеров подверглась Сербия, заключившая соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Не испытывает ли давления Молдова в этом вопросе?

– В каких-то отдельных вопросах в части финансирования могут возникнуть вопросы, и это теоретически. По отношению к Молдове ЕС не может выдвигать требования, которые не предусмотрены в Соглашении об ассоциации. Теоретически, и это подтверждено высокими международными экспертами – статус наблюдателя в ЕАЭС не нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС.

– Какова текущая динамика и перспективы развития сотрудничества Молдовы с Европейским союзом? Заинтересована ли Молдова во вступлении в ЕС?

– ЕС не готов сегодня рассматривать вопрос о включении новых стран. Молдову же устраивает статус полноправных партнерских отношений. Для нас, прежде всего, важно, чтобы уровень торгово-экономических отношений с ЕС сохранял положительную динамику и имел перспективы стабильного роста.

Но, к сожалению, динамика товарооборота с ЕС снижается. Согласно статистике, за восемь месяцев 2019 года налицо некоторый спад экспорта из Молдовы. Уровень экспорта молдавских товаров в ЕС сократился в январе-августе 2019 года примерно на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доля стран ЕС в общем объеме молдавского экспорта в январе-августе нынешнего года – составила 65,7% против 69,2% в 2018 году.

Можно отметить и тот факт, что введенные ЕС квоты на поставку сельскохозяйственной продукции из Молдовы являются недостаточными для молдавских предпринимателей.

– Летом 2019 года, выступая в Государственной Думе России, Вы заявили о важности восстановления «полноценного партнерства» между Молдовой и Россией и особо выделили необходимость «наполнять эти отношения конкретным содержанием». К чему пришли Кишинев и Москва по итогам 2019 года, какие направления партнерства удалось вывести на новый уровень?

– На этот вопрос можно ответить буквально одной фразой – мы все больше переходим от слов к делам. Расширяется список товаров, освобожденных от пошлин, перечень предприятий, получивших доступ на российский рынок, перечень прямых контактов между регионами Молдовы и России. И при существующей политической воле, как со стороны Российской Федерации, так и Республики Молдова, это даст свои результаты.

– Одним из важных вопросов в повестке российско-молдавских отношений остается приднестровское урегулирование. Можно ли ожидать прогресса по данному вопросу в 2020 году, и по какому пути может пойти переговорный процесс?

– В настоящее время наблюдается высокая степень готовности властей Молдовы к поиску взаимоприемлемого решения. Достигнутый в последние годы в усилиях по сближению берегов Днестра прогресс, реализованный в рамках различных проектов гуманитарного, экономического и социального характера, укрепляет это стремление. Отмечу и постоянные усилия Российской Федерации в этом направлении, в частности, последнюю инициативу, озвученную во время визита в Молдову министра обороны Сергея Шойгу о помощи в утилизации боеприпасов, складированных в селе Колбасна. Это дает хороший шанс продолжить процесс урегулирование приднестровского конфликта, сохранив его положительную динамику и в 2020 году.

– Какие ключевые задачи предстоит решать парламенту Молдовы в 2020 году внутри страны и на международной арене? Следует ли ожидать новых политических реформ?

– Задачи Парламента Республики Молдова в 2020 году будут заключаться в совершенствовании законодательства, пересмотре некоторых законодательных норм, принятых режимом для решения сиюминутных вопросов в политических и частных интересах, в дальнейшем восстановлении, налаживании и укреплении отношений с нашими внешними партнерами на парламентском уровне.