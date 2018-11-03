Зинаида Гречаный – кандидат ПСРМ в депутаты по одномандатному округу №1 (ВИДЕО)

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный будет баллотироваться в депутаты Парламента Республики Молдова по одномандатному округу №1 (Бричаны). Имя кандидата сегодня, 3 ноября, в рамках митинга протеста ПСРМ в этом районе объявил Президент Республики Молдова Игорь Додон.

Глава государства отметил, что Бричанский одномандатный округ – это округ №1 в стране, а потому баллотироваться по нему должен “номер 1 в списке Партии социалистов”. В данной связи Додон объявил, что кандидатом ПСРМ по округу №1 с поддержкой граждан стала председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.

– Зинаида Петровна из этого района. Я хочу бросить вызов лидерам всех партий: идите на выборы по одномандатным округам, где вы родились. Если вы так уверены, что за вами вся страна, идите по одномандатному округу, пусть люди дадут вам оценку, и мы посмотрим, как за вас будут голосовать. Я уверен, что за нашего кандидата здесь проголосуют, – сказал Игорь Додон.

Кандидатура лидера ПСРМ была поддержана единогласно собравшимися.

Зинаида Гречаный поблагодарила за доверие и выразила уверенность в том, что команда ПСРМ победит на выборах, чтобы изменить ситуацию в стране к лучшему.

– У нас есть огромное желание и способность сплотиться и победить, чтобы привести к власти команду профессионалов, которая душой болеет за то, что происходит в стране. Даже находясь в оппозиции, социалисты всегда рядом с людьми, они всегда помогут. Я горжусь нашей командой – это борцы. Мы все должны объединиться, и все у нас получится, – сказала она.

Она сообщила, что намерена провести встречи с гражданами в каждом населенном пункте своего округа и обсудить с жителями все их проблемы, чтобы отстаивать их интересы.

Отметим, что в митинге приняла участие парламентская фракция ПСРМ в полном составе, а также советники всех уровней, активисты ПСРМ и Молодой гвардии, жители населенных пунктов Бричанского и Окницкого районов, которые входят в состав Бричанского одномандатного округа. Выборы в парламент страны пройдут 24 февраля 2019 года.