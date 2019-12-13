Зинаида Гречаный: Я уверена, что мы справимся со всеми вызовами!

0

Интервью «Ритму Евразии» председателя Парламента Республики Молдова, председателя Партии социалистов РМ Зинаиды Гречаный.

– Уважаемая Зинаида Петровна, прошедший год был очень напряженным и богатым на политические события. Как вы можете оценить его итоги для Молдовы и для Партии социалистов?

– Этот год был действительно очень напряженным для всех. Говорить об итогах событий этого года еще рано, но главное – нам удалось освободить страну от олигархического режима, который захватил власть в Республике Молдова и диктовал свои условия, попирая закон и Конституцию. К сожалению, анти олигархическая коалиция, которую Партия социалистов вынуждена была создать с блоком АКУМ для отстранения режима от власти, просуществовала недолго, но главную свою задачу выполнила.

После отставки коалиционного правительства было сформировано неполитическое технократическое правительство Иона Кику, в состав которого вошли профессионалы. Было налажено четкое взаимодействие между президентом Республики Молдова Игорем Додоном, правительством в лице премьер-министра Иона Кику и парламентом в моем лице – для решения важнейших и неотложных вопросов социально-экономической сферы.

В частности, оперативно принят проект бюджета в первом чтении, и мы рассчитываем утвердить этот важный для страны документ в окончательном варианте до конца года, равно как и проекты бюджетов государственного социального и медицинского страхования.

ПСРМ взяла на себя ответственность за проведение реформы юстиции, которая стала непреодолимым препятствием для деятельности правительства Майи Санду.

Были приняты парламентом практически единогласно важнейшие социальные инициативы президента и Партии социалистов, которые предусматривают поддержку уязвимых слоев населения: пенсионеров, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями, молодых специалистов, в том числе в холодный период года.

Для Партии социалистов этот год был также очень напряженным и результативным. По итогам парламентских выборов 24 февраля 2019 года, которые проводились по смешанной системе голосования (по партийным спискам и округам), Партия социалистов получила 35 мандатов парламента. В результате была сформирована крупнейшая в законодательном органе политическая фракция.

В настоящее время, после участия в новых парламентских выборах 20 октября, парламентская фракция ПСРМ увеличилась до 36 депутатов.

Председателем, вице-председателем парламента РМ избраны представители ПСРМ, социалисты возглавляют четыре постоянные парламентские комиссии.

Большим испытанием и экзаменом стали для Партии социалистов всеобщие местные выборы 20 октября 2019 года. Результаты выборов можно назвать победой социалистов по всей стране. Прежде всего, представитель ПСРМ Ион Чебан был избран генеральным примаром столицы – муниципия Кишинев. Его команда получила 22 из 51 мандата советников в муниципальном совете Кишинева.

По стране ПСРМ получила наибольшее количество мандатов районных и муниципальных советников – 326. В настоящее время избрано уже 18 председателей районных советов. Всего от ПСРМ избраны 206 примаров населенных пунктов, 2986 советников сел и коммун.

Главное теперь – наладить активную работу по реализации предвыборных обещаний. В настоящее время завершается работа по анализу ситуации в районах и формированию бюджетов населенных пунктов, которые предусматривают средства на решение важнейших социально-экономических проблем в регионах.

– Парламентская коалиция с блоком ACUM оказалась недолговечной. Как ее распад сказался на работе парламента, который вы возглавляете?

– Парламент продолжает эффективно работать. Фракции политических партий, входивших в блок АКУМ, перешли в оппозицию. Это их выбор, и мы его уважаем. Партия социалистов взяла на себя полную ответственность за результаты деятельности миноритарного правительства. В настоящее время ведется напряженная работа над проектами государственного и социальных бюджетов. И я уверена, что мы справимся со всеми вызовами.

– Какие главные задачи стоят на сегодняшний день перед парламентом Молдовы?

– Главная задача до конца года – завершить работу над бюджетом страны на 2020 год, исполнение которого позволит не только поддержать людей и повысить уровень жизни граждан, но и за счет инвестиционной компоненты создать условия для ускоренного развития экономики.

Отмечу, что утверждение бюджета до конца года позволит многим категориям граждан с 1 января получать новые социальные выплаты. Речь идет в том числе об индексации пенсий дважды в год, единовременной выплате в размере 700 леев для социально уязвимых категорий населения, увеличении ежемесячных выплат ветеранам боевых действий, перерасчет пенсий: с 1 января – для вышедших на пенсию до 2000 года и отработавших более 15 лет, и с 1 июля – для вышедших на пенсию после 2000 года и отработавших более 10 лет, а также о других социальных инициативах.

– Пост спикера парламента – не первая высшая государственная должность, которую вы занимаете. Чем эта должность отличается от должности премьер-министра?

– По степени ответственности для меня это – равнозначные должности, несмотря на то что задачи законодательной и исполнительной власти различаются. Очень важно и в одной, и в другой должности иметь политическую поддержку, которая у меня была на посту премьер-министра и есть сегодня. В этом случае мы можем выполнять взятые на себя обязательства. Залог же успеха в любой ключевой должности – это подбор кадров государственников, которые будут работать на благо страны, а не на свои карманы. Мне в этом смысле повезло – и в должности премьер-министра, и в должности председателя парламента я работала и работаю с командой профессионалов.

– Партия социалистов, председателем которой вы являетесь, прошла свой путь от политформирования с рейтингом в несколько процентов до партии, имеющей крупнейшую по численности фракцию в парламенте. Какие задачи стоят перед ПСРМ сейчас?

– Перед Партией социалистов стоят те же задачи, которые мы ставили и пять лет назад – реализация нашей политической программы, за которую отдали свои голоса наши избиратели. У нас были и есть приоритеты: это мирное урегулирование приднестровского конфликта и объединение страны, это достижение подлинного межэтнического мира в стране, это взвешенная внешняя политика, предусматривающая развитие отношений с нашими партнёрами как на Западе, так и на Востоке, это защита семьи и традиционных ценностей.

Однако наши главные задачи на сегодняшний день – это преодоление экономического кризиса, в котором страна пребывает уже долгие годы, это развитие экономики страны и решение социальных проблем, это непримиримая борьба с коррупцией. Во всём этом корень очень многих наших проблем. От них страдают представители и левых, и правых взглядов. Сосредоточение на решении этих первоочередных вопросов должно объединить всё наше общество.

– Позвольте, уважаемая Зинаида Петровна, высказать вам за интервью большую признательность.

Беседовал Илья Киселёв