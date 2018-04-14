Зинаида Гречаный и Владимир Головатюк получили высокие награды от Межпарламентской Ассамблеи СНГ (ВИДЕО)

Зинаида Гречаный и Владимир Головатюк получили высокие награды от Межпарламентской Ассамблеи СНГ (ВИДЕО)

За плодотворную работу и активное участие в деятельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ лидер ПСРМ Зинаида Гречаный и депутат Партии социалистов Владимир Головатюк были отмечены медалями ассамблеи. Вручила их лично Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Так, Зинаида Гречаный была награждена медалью “За укрепление парламентского сотрудничества”, а Владимир Головатюк – “Орденом Содружества”.

Напомним, что молдавская делегация во главе с председателем ПСРМ Зинаидой Гречаный участвовала в Санкт-Петербург в 47-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Также социалисты приняли активное участие в шестом форуме «Евразийская экономическая перспектива».

 

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