Зинаида Гречаный и Майя Санду совершают визит в Брюссель

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Спикер парламента Зинаида Гречаный и премьер-министр Майя Санду совершают совместный визит в Брюссель. В состав делегации входят также глава МИДЕИ Нику Попеску, генеральный секретарь парламента Адриан Албу и советник премьер-министра Кристина Бужор.

Программа визита предполагает ряд встреч с европейскими чиновниками, в том числе, с председателем Европейского парламента Давидом-Марией Сассоли, с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, а также с вице-председателем Европейской народной группы в Европарламенте Зигфридом Мурешаном.