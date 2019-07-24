Зинаида Гречаный и Майя Санду совершают визит в Брюссель

Зинаида Гречаный и Майя Санду совершают визит в Брюссель

Спикер парламента Зинаида Гречаный и премьер-министр Майя Санду совершают совместный визит в Брюссель. В состав делегации входят также глава МИДЕИ Нику Попеску, генеральный секретарь парламента Адриан Албу и советник премьер-министра Кристина Бужор.

Программа визита предполагает ряд встреч с европейскими чиновниками, в том числе, с председателем Европейского парламента Давидом-Марией Сассоли, с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, а также с вице-председателем Европейской народной группы в Европарламенте Зигфридом Мурешаном.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md