Зинаида Гречаный: Действовать нужно быстро, с холодным разумом

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Председатель Парламента РМ, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный поддерживает принятие правительством пакета законов под свою ответственность в условиях чрезвычайного положения. Об этом она заявила в интервью ведущей программы «Механизм действия» Елене Левицкой-Пахомовой на телеканале НТВ-Молдова.

– Сейчас нужно действовать быстро, с холодным разумом, потому что здесь эмоции излишни. В противном случае начинается паника, и руководить уже невозможно, – сказала Зинаида Гречаный.

Говоря о заседании парламента, которое должно было состояться 2 апреля на основании решения постоянного бюро, однако так и не было проведено из-за отсутствия кворума, спикер отметила, что «жизнь вносит свои коррективы».

– В условиях чрезвычайного положения, режим которого был введен законодательным органом 17 марта, правительство пришло в парламент, чтобы представить законодательные акты, по которым оно берет на себя ответственность, – сказала Гречаный.

Она уточнила, что речь идет о пакете законов, призванных поддержать определенные категории граждан, дать передышку экономическим агентам, которые прекратили свою работу по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям или в связи с введением чрезвычайного положения.

– К сожалению, есть политики, которые считают, что у комиссии, у правительства слишком много полномочий. И были определенные круги в Парламенте, которые хотели использовать заседание в качестве пиара. Мои коллеги – по фракции ПСРМ, по коалиции из фракция ДПМ – были другого мнения. Он сказали: мы полностью доверяем правительству и не считаем необходимым участвовать в этом политическом шоу. Они не явились на заседание парламента, хотя находились в стенах законодательного органа. Я, как председатель парламента, вынуждена была констатировать, что кворума для проведения заседания нет, – сказала Зинаида Гречаный.

Спикер подчеркнула, что правительство не может принимать популистские решения, которых требую депутаты от оппозиции. Пакет законов, представленный кабинетом министров, полностью рассчитан и может быть финансово обеспечен.

– Это то, что сегодня может себе позволить наша страна, наш бюджет на этом этапе. Эти меры требуют немедленной реализации, потому что граждане ожидают помощи сейчас, а не через месяц-два. В исключительных случаях необходимы исключительные меры, в том числе и для поддержки населения и бизнеса. В дальнейшем последуют и другие шаги, – сказала председатель парламента.

Зинаида Гречаный также отметила, что многие рациональные предложения оппозиции нашли отражение в проекте правительства. Спикер подчеркнула, что сейчас речь идет о первом пакете законов. После проведения переговоров с Международным валютным фондом, европейскими банками, Российской Федерацией – о получении инвестиционного кредита в размере 200 млн евро, кабинет министров придет в парламент с уточнениями бюджета.

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