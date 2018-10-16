Зинаида Гречаный была избрана координатором геополитической группы “Евразия”

Зинаида Гречаный была избрана координатором геополитической группы “Евразия”

Председатель Партии социалистов была избрана сегодня, 16 октября, координатором геополитической группы “Евразия”, которая провела юбилейное заседание в рамках 139-й Ассамблеи Межпарламентского союза. На заседании было принято решение о переходе председательства в этой геополитической группе МПС от Российской Федерации к Республике Молдова на ротационной основе.

– Это большая честь и ответственность для меня лично, для Партии социалистов, которую я представляю в парламенте, и для всей нашей страны. Председательство в группе “Евразия” наполняет нашу работу особым смыслом. Партия социалистов последовательно выступает за взвешенную внешнюю политику Республики Молдова, как на Востоке, так и на Западе. Этой позиции мы будем придерживаться и впредь, – отметила на своей странице в соцсети председатель ПСРМ.

Напомним, Зинаида Гречаный принимает участие в работах Ассамблеи Межпарламентского союза, которая проходит с 14 по 18 октября в Женеве.

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