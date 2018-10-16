Зинаида Гречаный была избрана координатором геополитической группы “Евразия”

Председатель Партии социалистов была избрана сегодня, 16 октября, координатором геополитической группы “Евразия”, которая провела юбилейное заседание в рамках 139-й Ассамблеи Межпарламентского союза. На заседании было принято решение о переходе председательства в этой геополитической группе МПС от Российской Федерации к Республике Молдова на ротационной основе.

– Это большая честь и ответственность для меня лично, для Партии социалистов, которую я представляю в парламенте, и для всей нашей страны. Председательство в группе “Евразия” наполняет нашу работу особым смыслом. Партия социалистов последовательно выступает за взвешенную внешнюю политику Республики Молдова, как на Востоке, так и на Западе. Этой позиции мы будем придерживаться и впредь, – отметила на своей странице в соцсети председатель ПСРМ.

Напомним, Зинаида Гречаный принимает участие в работах Ассамблеи Межпарламентского союза, которая проходит с 14 по 18 октября в Женеве.