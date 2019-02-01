Зимняя весна: жителям Молдовы обещают тёплые выходные

Зимняя весна: жителям Молдовы обещают тёплые выходные

Синоптики прогнозируют в предстоящие субботу и воскресенье на всей территории страны тёплую погоду. В некоторых районах дневные температуры поднимутся до 10 градусов тепла.

Так, в субботу в Кишинёве и Кагуле температура поднимется до +8-10 °C. В воскресенье ожидается подъём до +12 градусов, пишет unimedia.info.

Тёплая погода продержится по понедельник включительно. В южных районах в начале недели столбики термометров покажут 12 градусов тепла.

Начиная со вторника температурные показатели начнут снижаться. К середине недели в северных районах страны могут наблюдаться минусовые температуры.

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