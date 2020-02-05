Зима вступила в свои права: на севере Молдовы пошёл снег (ФОТО)

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Первый слой снега уже покрыл землю на севере страны.

В социальных сетях начали появляться фотографии долгожданного снега. Их публикуют жители северных районов страны. Изображения соответствуют кадрам, полученным от камер видеонаблюдения Государственного агентства автотранспорта, передаёт publika.md.

Напомним, что Государственная гидрометеорологическая служба объявила “оранжевый код” метеоопасности с 5 по 6 февраля. В связи с перемещением с Западной Европы атлантического циклона на территории страны ожидаются сложные погодные условия.