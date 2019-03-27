Зима не торопится уходить из Молдовы: во многих районах страны прошёл сегодня снег (ВИДЕО)

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Баба Евдоха снова решила отряхнуть свои кожухи в Молдове и не дала жителям страны вдоволь нарадоваться весне. На дворе уже конец марта, а во многих районах страны прошёл снег. Ночью и утром была морозная погода.

Снег был замечен и в Кишинёве. Ранним утром житель столицы снял на видео, как снежинки падают на землю и сразу тают из-за неблагоприятной для них температуры. Ролик был опубликован в социальной сети. Такая же картина наблюдалась и во многих районах на севере и в центре страны. Аналогичное видео, на котором видно, как землю припорошило снегом, было опубликовано в Интернете жителем Дрокии.

Напомним, что Государственная гидрометеорологическая служба объявила жёлтый код в связи с сильным ветром. Предупреждение продлится до 13.00 сегодняшнего дня.

Видео: protv.md, diez.md