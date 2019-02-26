Зима не спешит прощаться: синоптики вновь объявили жёлтый код

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Считанные дни остались до начала весны, но зима ещё не спешит прощаться с жителями Молдовы.

Государственная гидрометеорологическая служба снова объявила жёлтый код в связи со штурмовым ветром, который обрушится на Молдову сегодня, 26 февраля. Предупреждение действует с 12.05 и на протяжении всего сегодняшнего дня.

– Сегодня 26 февраля, во второй половине дня на большей части территории ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/c, – говорится в сообщении гидрометеорологической службы.