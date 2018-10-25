Зима нагрянула в Молдову: в селе Теленештского района выпал первый снег (ВИДЕО)

Похоже, что в Молдову в середине осени пришла настоящая зима. Так, в селе Будей Теленештского района выпали первые снежинки. Местные жители сняли на видео удивительное явление.

Первый снег выпал в северном регионе страны вчера, приблизительно в 16.30, передаёт protv.md. Местные жители говорят, что были потрясены необычным для середины осени явлением.

Однако метеорологи не верят в произошедшее и отрицают информацию о первом снеге. Они говорят, что температура в стране еще не настолько низкая для того, чтобы шёл снег.

Напомним, что сегодня, 25 октября, Гидрометеорологическая служба продлила «жёлтый код» в связи с порывистым ветром. Кроме этого, в Молдове будет облачная погода, местами ожидаются кратковременные осадки, а атмосферное давление будет низким.