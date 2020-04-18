Жуткое убийство в Штефан-Водэ: парень забил до смерти собутыльника арматурой

Жуткое убийство в Штефан-Водэ: парень забил до смерти собутыльника арматурой

19-летний молодой человек убил своего 35-летнего собутыльника арматурой. Трагедия произошла минувшей ночью в селе Копчак Штефан-Водского района. 

Труп мужчины был найден этим утром в 200 метрах от собственного дома. Прибывшие на место происшествия судмедэксперты нашли на теле следы насильственной смерти, передаёт deschide.md.

Вскоре полицейские идентифицировали и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель, который накануне употреблял с погибшим спиртные напитки. Между собутыльниками вспыхнула ссора, из-за которой подозреваемый убил приятеля.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит тюремный срок.

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