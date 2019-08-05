Жуткое убийство в Криково: мужчина лопатой забил до смерти приятеля (ВИДЕО)

Жуткое убийство в Криково: мужчина лопатой забил до смерти приятеля (ВИДЕО)

Ранее судимый 32-летний житель города Криково был задержан полицией сектора Рышкановка по подозрению в убийстве.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, 4 августа в диспетчерскую ИП Рышкановка позвонил сам подозреваемый и сообщил, что он нанёс травмы приятелю в результате драки. На место происшествия прибыла оперативная группа.

В результате проверки органы правопорядка установили, что подозреваемый пришёл к своему 35-летнему приятелю в гости. Мужчины совместно употребляли спиртные напитки, в результате чего между ними возник конфликт. Подозреваемый схватил лопату и нанёс жертве множественные удары по голове и шее. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый был задержан на месте преступления и сопровожден в Инспекторат полиции. Он признал свою вину.

Мужчина был помещён в изолятор на 72 часа. По факту убийства возбуждено уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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