Жуткое убийство в Единцах: мужчина зарезал своего приятеля, который пригласил его на прогулку

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Трагедия произошла несколько дней назад в доме предполагаемого убийцы. 25-летний молодой человек скончался от ранений, нанесённых ножом.

По данным полиции, молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришёл к приятелю в гости. Между ними возник конфликт из-за того, что ныне погибший настоял на прогулке. Хозяин дома достал нож и нанёс несколько ударов своему приятелю. Пострадавший скончался до приезда врачей скорой помощи.

Подозреваемый был задержан на 72 часа. Он признал свою вину. За умышленное убийство мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет, передаёт publika.md.