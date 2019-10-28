Жуткое избиение двух парней в сквере Кафедрального собора попало на видео

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Ужасная драка, которая произошла в минувший четверг в сквере Кафедрального собора столицы, попала на видео. Инцидент сняли на мобильный телефон случайные прохожие.

Напомним, двух парней избили шестеро молодых людей, которые, предположительно, были пьяны. Один из избитых госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, пострадавшие катались на велосипедах в парке в тот злополучный вечер. Предположительно, именно велосипеды и стали причиной нападения – хулиганы хотели отобрать их.

Полиция установила личности и задокументировала агрессоров, но не задержала их, а лишь возбудила уголовное дело за хулиганство. Нападавших отпустили, якобы, потому что они “не представляли опасности для окружающих”. Эта версия возмутила общественность. Сегодня же стало известно, что в полиции по этому поводу начато внутреннее расследование, и что замглавы ИП Буюкан и глава отдела уголовного преследования этого же инспектората отстранены от занимаемых должностей до выяснения всех обстоятельств случившегося, пишет realitatea.md.