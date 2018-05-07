Жуткое ДТП в Вулканештах: молодая пара въехала в грузовик, пытаясь уйти от погони (ФОТО)

Их госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, девушка находится в коме.

Авария произошла минувшей ночью в городе Вулканешты, пишет gagauzinfo.md. Сотрудники полиции пытались остановить автомобиль марки Мерседес ML, однако водитель не подчинился приказу и продолжил движение. В результате этого началась погоня. Пытаясь скрыться от сотрудников полиции, водитель превысил скорость и, потеряв контроль над управлением, въехал в грузовик.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Водителя легковушки и его спутницу госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы Вулканешт. Согласно предварительным данным, пострадавшим около 25 лет.

По словам начальника Главного управления здравоохранения и соцзащиты Гагаузии Алексея Златовчена, молодые люди получили множественные переломы, а девушка пока не вышла из комы. Её вчера пытались транспортировать в столицу вертолётом службы SMURD, но это пока невозможно в связи с плохими погодными условиями в Румынии. Если погода позволит, то её отправят в Кишинёв сегодня. Кроме этого, глава управления здравоохранения сообщил, что из столицы в Вулканешты прибыл опытный нейрохирург, который консультирует лечащих врачей и помогает готовить девушку к транспортировке в столичную клинику.

Стоит также отметить, что жители Гагаузии винят в случившемся сотрудников патрульной полиции, которые сразу после ДТП пытались покинуть город. Двум экипажам это удалось, а третий оказался заблокированным возмущёнными горожанами. По словам очевидцев, в считанные минуты на место ДТП собралось более 100 человек, хотя инцидент произошёл поздней ночью. Люди обвиняли полицию в превышении должностных полномочий и намеренном создании аварийных ситуаций на дорогах города.

Однако по некоторым сведениям, водитель разбившейся легковушки мог быть в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства случившегося ещё предстоит выяснить органам правопорядка.