Жуткое ДТП в Томае: один человек умер, а второй доставлен в больницу с травмами

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Жуткая авария произошла вчера, 27 ноября, в селе Томай Чадыр-Лунгского района. В результате ДТП один человек скончался, а второй был доставлен в больницу с травмами.

По данным местной полиции, водитель автомобиля марки Nissan Almera не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы и врезалась в дерево. В машине находился 51-летний пассажир. Он получил серьёзные травмы и скончался до приезда бригады скорой помощи. Водитель, 49-летний мужчина, получил перелом таза и был госпитализирован.

Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства дорожного инцидента, передаёт deschide.md.