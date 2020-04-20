Жуткое ДТП в Тараклии: машину разорвало на части, водитель погиб

Жуткое ДТП в Тараклии: машину разорвало на части, водитель погиб

Страшная авария, в результате которой погиб водитель, произошла минувшей ночью в селе Кортен Тараклийского района. 

Согласно полученным данным, мужчина находился в машине марки “Mazda”. Он не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево, передаёт deschide.md. После столкновения транспортное средство превратилось в груду металла.

Прибывшие на место ЧП врачи констатировали смерть водителя. Органы правопорядка инициировали расследование.

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