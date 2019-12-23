Жуткое ДТП в столице: водитель врезался в рекламный щит и погиб

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Мужчина скончался после того, как его машина протаранила рекламный щит. Авария произошла сегодня утром на перекрёстке улиц Студенческой и Каля Орхеюлуй в столичном секторе Рышкановка.

По данным полиции, 47-летний водитель автомобиля SEAT не справился с управлением. Его машина съехала с дороги и врезалась в рекламное панно, пишет deschide.md0.

Водитель скончался на месте, до приезда машины скорой помощи. В результате аварии в зоне образовались пробки.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.